السوداني يغادر بغداد متوجها إلى قطر

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين العاصمة بغداد متوجها إلى قطر.

وذكر مكتبه الإعلامي أن "محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023-2024".

ومن المقرر أن يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

و"إكسبو 2023 الدوحة" هو أول معرض دولي للبستنة من فئة "إيه 1" (A1) في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، ويتواصل لغاية 28 مارس 2024، بهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، ويُركز على أربعة مواضيع رئيسية هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

المصدر: "السومرية نيوز" + وكالات