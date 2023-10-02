السيسي ينتقد أداء قنوات إعلامية مصرية

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المحتوى الذي تقدمه بعض القنوات المصرية، التي لا تتحدث عن إنجازات الدولة في العديد من القطاعات.

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وقال السيسي خلال فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن": "الدكتور هاني سويلم وزير الري، كان دكتور جامعة في ألمانيا قولتله تيجي تشتغل معانا قالي اجي وقولتله هتتحمل اللي بتتعرض له؟".

وأضاف: عارف إن دكتور الجامعة مش بيبقى متعود يتعرض لأكاذيب، عشان كدة باقول: التسويق والتغطية الإعلامية لأي نشاط أمر مهم الناس بتتفاجئ بالحاجة، احنا مش بنتكلم على شغلنا رغم إن القنوات بتتكلم على الطبيخ كل يوم، آسف إني بقول كدة، لكن كل يوم طهي، طب اطلعوا قولوا شغلكم.

وتابع: لو قولتوا لأي قناة مش هيرفضوا، التغطية هتخلي الناس تعرف ومش هيبقى فيه هجوم عشان الناس عرفت.

وعلق الرئيس المصري: "هقول حاجة التسويق والتغطية الإعلامية لمشروع أمر مهم علشان الناس تعرف ومتتفاجئش بأي حاجة بتتعمل، ممكن نقول كلمة بحسن نية، والناس علي قد عقلها ومش بتفهم الموضوع أو الشغلانة لما يتقال ليه المشروع بتاع سيوة كدا أو الطريق الساحلي كدا، فـ الناس بتاخد الكلمة وطبعاً مواقع التواصل بتشتغل ودا تقديري، مش هنقول سئ النية، لكن هو على قد عقله ومش بيفهم في الموضوع أو الشغلانة".

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية