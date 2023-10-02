"الجيش المصري لن تقوم له قائمة".. السيسي يعلق على حديث موشيه ديان بعد 50 عاما

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حرب 1967 وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان عن الجيش المصري، وأنه لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 سنة.

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وقال الرئيس المصري في مؤتمر حكاية وطن:"سنة 1967 وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان قال الضربة دي لن يقوم منها الجيش المصري إلا بعد 50 سنة".

وأضاف السيسي: "هو معقول عشان نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة.. كنت زعلان أوي على بلدي يعني.. معقول بتفكر كده وأنت عندك 13 سنة".

وتابع الرئيس المصري أن "اليوم وبعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر أتذكر هذه الكلمات".

وبدأ يوم السبت مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث يلقي المؤتمر نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

المصدر: RT