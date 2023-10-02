السيسي يوجه رسالة إلى الشباب المصري

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأحد، على ضرورة التحاق الشباب بالكليات التي يتطلبها سوق العمل.





وخلال جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين" ضمن مؤتمر "حكاية وطن..بين الرؤية والإنجاز" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "النهاردة إحنا بندور على شباب وشابات في المجتمع قادر على تلبية قطاع تكنولوجيا المعلومات.. هل السوق العالمي يقدر يستوعب كل اللي هيتقدموا؟ .. بلا شك.. لغاية مليون فرصة في السنة".

وتابع السيسي: "أنا عندي مشكلة في خريجي الجامعات ومش عارف أوفرلهم فرص عمل وحياة مناسبة لهم في ظل كتير من المشاكل، وفيه قطاع ممكن ينمو بنسبة 30%".

وأضاف: "إحنا شايلين الهم ومضايقين ونفضل نفكر إنك إزاي نقنع ولادنا إنك النهاردة داخل كلية الآداب، وتقديري لها عالي، أو كلية الحقوق وتقديري لها عالي وكذلك أي كلية.. لكن فرص العمل فيها مش كتير"، مردفا: "فيه قطاع مستنيك.. لو إنت قضيت الـ4 سنين بتوع الكلية دول في المجال ده هتلاقي فرصة عمل بأرقام كبيرة".



وبدأ يوم السبت مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث يلقي المؤتمر نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

المصدر: "الشروق"