السيسي ردا على انتقادات بشأن الانفاق على الأسر الفقيرة: ممكن أهد البلد بالترامادول و30 مليون دولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد، عن سهولة هدم الدول.

وقال السيسي خلال جلسة في مؤتمر "حكاية وطن":"أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلتهم تخيلوا ممكن أهدّ مصر بـ2 مليار جنيه، وهمّا استغربوا جدا، قلتلهم أدي باكتّة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزّله يعمل حالة".

وأردف الرئيس السيسي: "أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة! يبقى لما أجي أدفع 85 مليارا للأسر إللي هيا مش حاسة إنها عايشة والناس مرمية في الصفيح في الشوارع وفي المقابر، فحد يقولك البلد اللي مش لاقية تاكل تفرشلهم الشقة كمان؟ طبعًا، إذا كنا بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي إحنا بنعمله ده وأكتر منه".

واستطرد: "إحنا تعبانين كده ومش معانا نعمل كده؟ أيوه، علشان ما يبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول".

المصدر: "الأهرام"