محمد بن راشد يصدر قانونا حول شعار إمارة دبي (صورة)

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا ينص على أن يكون لدبي شعار خاص بها.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن بن راشد أصدر قانونا بشأن شعار إمارة دبي والذي ينص على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقا للنموذج الملحق بالقانون، على أن يعتبر الشعار ملكا لإمارة دبي، ومحميا بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعـار إمارة دبـــي.

ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها.#شعار_دبي_الجديدpic.twitter.com/mBn4LKfsji — Abdulla Alsayegh🇦🇪 (@Alsayegh10) October 2, 2023

ويستعمل الشعار، وفق ما نص عليه القانون، في "المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية، ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن"، وفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء في القانون: "يحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في هذا القانون. ويُحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال، أو استعماله في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة".

المصدر: RT