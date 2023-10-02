"أنصار الله" تهدد بإجراءات تصعيدية ردا على تعليق الرحلات عبر مطار صنعاء

هددت حركة "أنصار الله" اليمنية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، ردا على تعليق الشركة رحلاتها بين صنعاء والأردن.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المقالة من "أنصار الله" حسين العزي، معلقا على تجميد الجماعة أرصدة طيران شركة "اليمنية" لدى بنوك صنعاء: "نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعًا للفساد وحرصا وترسيخا لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني".

وحذر من أن "محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لا نتمناه".

ودعا إلى تحييد طيران "اليمنية" عن الصراع السياسي الدائر في البلد للعام التاسع تواليا، بالقول: "نأمل وندعو للتعاون المشترك في تحييد (اليمنية) كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء التي تمثل وتحكم غالبية سكان اليمن".

لا بل نأمل وندعو للتعاون المشترك في تحييد اليمنيةكناقل وطني وحمايتها من أي عبث أوتوظيف سياسي لابتزاز صنعاءالتي تمثل وتحكم غالبيةسكان اليمن

أكرر نحن كمايعلم الله لانريد مشاكل ولكن من بلانا بها وأصر عليها يبشر بها مدبولة على صاعين

وقبل ذلك أتمنى الإصغاء لنداءالعقل وصوت الضمير وشكرا — حسين العزي (@hussinalezzi5) October 2, 2023

ويأتي تلويح "أنصار الله" باتخاذ إجراءات عسكرية غداة منع الجماعة إقلاع طائرة تابعة لشركة طيران "اليمنية" نوع "إيرباص إيه 320" من مطار صنعاء الدولي، ردا على تعليق رحلاتها عبر المطار والمقتصرة من وإلى الأردن، على خلفية استمرار "أنصار الله"، في تجميد أرصدة الشركة لدى بنوك في صنعاء، حسب ما أفاد مصدر ملاحي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك".

وبوقت سابق من اليوم، حمّلت الحكومة اليمنية، "أنصار الله"، مسؤولية تعطل الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الإنساني، متهمة الجماعة بالاستمرار في تجميد أكثر من 80 مليون دولار في أرصدة شركة "اليمنية" لدى البنوك في صنعاء.

ويوم السبت الماضي، أبلغ مصدر في شركة طيران اليمنية "سبوتنيك"، بوصول مفاوضات بين الشركة التي تعد الناقل الجوي الوطني في اليمن، وجماعة "أنصار الله" إلى طريق مسدود بشأن إلغاء قيود الجماعة على السحب من أرصدة الشركة لدى بنوك في صنعاء.

ودفع تعثر المفاوضات بين الجانبين، "اليمنية" إلى التهديد بإيقاف رحلاتها الست أسبوعيا بين صنعاء والأردن، خاصة بعد تراجع جماعة "أنصار الله" عن اتفاق مقترح يتضمن السحب من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء لتغطية النفقات وبواقع 70 بالمئة من صنعاء و30 في المئة من عدن.

ويعود الخلاف بين الطرفين إلى منتصف مارس الماضي، حين أوقفت شركة "اليمنية"، بيع تذاكر سفر الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أيام من تجميد "أنصار الله" حسابات بنكية للشركة بصنعاء، لترد الجماعة بتعليق الرحلات الجوية الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن لمدة أسبوع، وتحديد تسييرها بيوم واحد أسبوعياً.

قبل أن تعاود "اليمنية" في 2 أبريل الماضي، استئناف إصدار تذاكر السفر من صنعاء وسط اليمن، بعد نحو أسبوع من التعليق، حسب ما أفاد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.

المصدر: "سبوتنيك"