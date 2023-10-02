وزارة الصحة المصرية تعلن حصيلة ضحايا حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

اندلع حريق هائل في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، فجر اليوم الاثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.

المصدر: RT