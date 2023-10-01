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المغرب.. مخاوف بين السكان إثر ظهور حفرة عملاقة (فيديو)

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المغرب.. مخاوف بين السكان إثر ظهور حفرة عملاقة (فيديو)
Globallookpress
زلزال المغرب - سبتمبر 2023
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ظهرت بشكل مفاجئ حفرة ضخمة في ضواحي إقليم الجديدة غربي المغرب، وسرعان ما أثارت مخاوف وتساؤلات السكان خصوصا أنها ظهرت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الماضي.

وبيّنت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب يوم الخميس الماضي، الحفرة البالغ عمقها 60 مترا وقطرها 20 مترا، وتشكلت في أرض زراعية بإحدى بلدات إقليم الجديدة.

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وعلى الفور، طوقت السلطات المحلية الحفرة بحبل لكونها تشكل خطرا على السكان.

كما لم تصدر السلطات المغربية أي إفادة حتى الآن بشأن الحفرة التي لا تزال أسباب ظهورها غير معروفة إلى الآن.

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

وقد أفادت تقارير علمية بأن الزلزال أدى إلى زيادة في ارتفاع جزء من جبال الأطلس الكبير، تم تقديرها بقرابة 15 سم وفق بيانات الأقمار الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت أيضا في أعقاب الزلزال الذي ضربها وسوريا في فبراير الماضي، ظهور حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترا بعمق 15 مترا في مدينة قونيا التركية، الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة، وأيضا ازدادت التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

المصدر: الشرق برس + وكالات

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