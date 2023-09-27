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هل زاد ارتفاع جبال الأطلس أم نقص عقب زلزال المغرب؟.. الأقمار الصناعية تقدم الإجابة

العلوم والتكنولوجيا

هل زاد ارتفاع جبال الأطلس أم نقص عقب زلزال المغرب؟.. الأقمار الصناعية تقدم الإجابة
وسائل إعلام
جبال أطلس
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أفادت تقارير علمية بأن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى إلى زيادة في الارتفاع بجزء من جبال الأطلس الكبير، تم تقديرها بقرابة 15 سم وفق بيانات الأقمار الصناعية.

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وجاءت البيانات الرئيسية من Sentinel-1a، وهو أحد مجموعة الأقمار الصناعية التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية والتي تمر حول الأرض كل 12 يوما، لترسم خريطة للسطح.

ويعتمد هذا القمر الصناعي على الرادار لقياس التحولات الصغيرة في الأرض، وتعرف هذه التقنية باسم InSAR وتسمح للعلماء بمقارنة البيانات التي تم جمعها قبل وبعد الزلزال لتقييم الحركة ثلاثية الأبعاد للأرض حول الصدع بدقة تبلغ ملليمترا تقريبا.

ويبدو من البيانات، أن الحد الأقصى لحركة الأرض نحو القمر الصناعي Sentinel-1a، يصل إلى 15 سم، من أعالي جبال أطلس.

هل زاد ارتفاع جبال الأطلس أم نقص عقب زلزال المغرب؟.. الأقمار الصناعية تقدم الإجابة

ويشير تحليل المعطيات في المغرب إلى نوعين من الحركة: تحرك الأرض من أحد الجانبين أفقيا بالنسبة إلى الجانب الآخر، وهو ما يعرف باسم "الانزلاق الضارب"، وكذلك إلى الأعلى بالنسبة إلى الجانب الآخر، وهو ما يعرف بالدفع العكسي.

ومن خلال مقارنة الحركة المرصودة بالنماذج، وجدت جوديث هوبارد وكايل برادلي، الجيولوجيان في جامعة كورنيل، إشارات إلى أن الصدع المسؤول قد يكون كسرا قديما مائلا نحو الشمال يعرف باسم خطأ "تيزي ن تيست".

وبحسب "نيويرك تايمز" فإن الزلزال المغربي، الذي بدأ على عمق حوالي 11 ميلا تحت الأرض، لم يصل إلى السطح، ويعتبر هذا النوع من الزلازل، المعروفة باسم الزلازل العمياء، صعبة الدراسة بشكل خاص.

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

المصدر: نيويورك تايمز+ ناشيونال جيوغرافيك+ بي بي سي

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