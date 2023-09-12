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المغرب يكشف عن حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال

أخبار العالم العربي

المغرب يكشف عن حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال
AFP
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بلغت 2901 شخص، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وذكرت أن عدد الوفيات بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: "هسبريس"

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