وزير الاتصالات الإسرائيلي يترأس وفدا حكوميا في زيارة إلى السعودية

توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي للمشاركة في "مؤتمر البريد العالمي" في العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما نقلت قناة "i24news" الإسرائيلية.

وأكد مكتب كارعي بأنه "تمت دعوته" لحضور المؤتمر، على رأس وفد مكون من نعاما هنيغ، مديرة قسم العلاقات الدولية في الوزارة، نائب المدير العام للوزارة ومساعده، رئيس لجنة الاقتصاد النائب دافيد بيطون ومسؤولون من وزارة الاتصالات، وسيشارك ممثلو شركة البريد الإسرائيلي في جزء من الجلسات بشكل افتراضي، بحسب القناة.

ويعتبر "مؤتمر البريد العالمي" الإطار الأعلى لاتحاد البريد العالمي الذي يضم 192 دولة بما يشمل إسرائيل. المؤتمر يجتمع مرة كل أربع سنوات ويشارك فيه ممثلون من وزارة الاتصالات، شركة البريد ووزارة الخارجية (والمسؤولة عن المنظمات الدولية وتساعد بشكل أساسي بالاهتمام بالقضية السياسية لنقل البريد إلى السلطة الفلسطينية)، وعلى ضوء التغييرات في قطاع البريد، تستطيع الدول تحديد موعد إقامة المؤتمر وليس شرطا عقده كل أربع سنوات.

المصدر:قناة i24 الإسرائيلية