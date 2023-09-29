مصر.. الأزهر يصدر بيانا بشأن تفجيري باكستان

أصدر الأزهر الشريف مساء اليوم الجمعة بيانا دان فيه الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان وخلفا عشرات الضحايا.

وقال الأزهر في بيانه: "يدين الأزهر الشريف ويستنكر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا الأبرياء الآمنين في باكستان؛ حيث استهدف التفجير الأول تجمعا لأشخاص كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 شخصا، واستهدف التفجير الثاني مسجدا في جنوب مدينة بيشاور شمال غرب البلاد خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة آخرين، ولا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض".

وأضاف البيان: "يؤكد الأزهر أن هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة التي استهدفت المسلمين تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هي انسلاخ عن كل تعاليم الإسلام وقيمه التي حفظت دماء المسلمين وغير المسلمين وحرمتها من فوق سبع سماوات، وتجرد من كل القيم الدينية والإنسانية، وسعي في الأرض فسادا وإفسادا"، مشددا على "ضرورة التضامن العالمي في مواجهة تيارات العنف والتطرف، والتعاون في اقتلاع هذا الإرهاب الأسود والفكر المتطرف من جذوره".

وأردف البيان: "يُعرب الأزهر عن تضامنه الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية في مصابها الجلل، مقدما خالص تعازيه لباكستان، حكومة وشعبا، وإلى أهالي الضحايا الأبرياء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في إسعاف الجرحى والمصابين، وأن يحفظ باكستان والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء من كل مكروه وسوء".



المصدر RT