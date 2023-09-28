"رويترز": صندوق النقد يقر قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب

كشفت وكالة "رويترز" أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن "القرض الذي قيمته 1.3 مليار دولار، جاء لتعزيز قدرة المملكة المغربية على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ".

وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022، قبل الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وجاءت موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش.

ونقلت وسائل إعلام مغربية قبل أكثر من أسبوع نقلا عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق "وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

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المصدر: وكالة "رويترز"