مسؤولة: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدفعان دولا إفريقية إلى فخ الديون

اتهمت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، أريكانا تشيهومبوري كواو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى بدفع الدول الإفريقية إلى فخ الديون.

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وأشارت المسؤولة إلى أن المؤسسات المالية الغربية تجبر دولا في إفريقيا لأخذ قروض لن تتمكن من سدادها أبدا.

وكدليل على ذلك أفادت، بأن دولا إفريقية تأخذ قروضا من الولايات المتحدة بفوائد تتراوح ما بين 9% - 10% سنويا، بينما يحصل آخرون على القروض بفوائد ما بين 1.5 و1.9%.

وأكدت أن بقاء عمل مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتمد على تعثر البلدان الإفريقية الأكثر فقرا من سداد ديونها، وقالت: "نجاحها يعتمد على فشلنا. هذا يجب أن يتغير".

ودعت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال التخلي عن القروض الاستعبادية من المؤسسات المالية الغربية.

وفي وقت سابق، أشار محللان إفريقيان، في مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية، إلى أن الأنظمة السياسية التي أنشأها المستعمرون الفرنسيون كانت تهدف إلى استخراج موارد قيمة واتباع الأساليب القمعية للحفاظ على الهيمنة.

المصدر: وكالات