الأسرى الإداريون في سجن النقب يضربون الخميس عن الطعام تضامنا مع الفسفوس

قرر الأسرى الإداريون في سجن النقب الإسرائيلي إرجاع وجبات الطعام يوم الخميس والإضراب تضامنا مع الأسير كايد الفسفوس.

وكتب مكتب إعلام الأسرى يوم الأربعاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)": "الأسرى الإداريون في سجن النقب يقررون إرجاع وجبات الطعام غدا الخميس تضامنا مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ56 على التوالي"

ويواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط دعوات ومطالبات بإنقاذه في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية، وسط مناشدات من والدته لإنقاذ نجلها قبل أن يرتقي شهيداً

ودعا نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري يوم الثلاثاء، إلى ضرورة الالتفاف الشعبي لإسناد المعتقل الإداري كايد، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال زغاري: "إن معركة المعتقل الفسفوس وإن كانت في ظاهرها (فردية)، إلا أنها معركة تصب في مواجهة جريمة تستهدف المئات من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض الدور الفاعل لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال".

وأكّد الزغاري، أنّه وفي ضوء المخاطر التي تتصاعد على حياته، فإنه يتطلب من كافة المستويات السعي من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصّة أنّ إضرابه يأتي في ظل وجود حكومة فاشية كانت قد أقدمت قبل عدة شهور، على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان بذات الطريقة".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية