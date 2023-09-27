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مصر.. ترميم أندر وأقدم نسخ من القرآن في العالم (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. ترميم أندر وأقدم نسخ من القرآن في العالم (صور + فيديو)
RT / Youtube
مصحف حجازي مبكر الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول
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أقامت دار الكتب والوثائق القومية المصرية احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.

وكشفت دار الكتب المصرية كواليس ترميم مصحف حجازي مبكر يعتبر من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم ويبلغ عدد أوراقه 32 ورقة بإجمالي 16 ورقة فردية و8 ورقات زوجية وقد كتب بالحبر الحديدي.

وأجريت أعمال التقوية للمصحف باستخدام أدنى حد للرطوبة وتم التليين بصورة محكمة وبشكل غير مباشر عن طريق وضع الرق بين مادة الـ"غورتكس".

وذكر موقع "فيتو" المصري أن الاحتفالية في مقر دار الوثائق القومية بالفسطاط، بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما قدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.

وأشار الموقع إلى أن الاحتفالية كانت بعنوان "الجمهورية الجديدة والحفاظ على التراث.

المصدر: موقع "فيتو" المصري

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