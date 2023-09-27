سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

قدم الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى الدوحة وذلك خلال مراسم عقدت في قصر لوسيل.

ونقل الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أمير قطر وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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وحمل أمير دولة قطر سفير الإمارات تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى أمير قطر لسفير الإمارات التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر.

كما أكد حرصه على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

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جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء في قصر لوسيل استعراض العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

من المهم الشارة إلى أن قطر والإمارات أعلنتا في شهر يونيو 2023 إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها.

يذكر أنه في مارس 2014 سحبت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا بمجلس التعاون الخليجي.

في 5 يناير 2021، أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.

المصدر: وام