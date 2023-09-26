مصر.. أول توكيل لترشح جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية المنتظرة (صورة)

كشفت رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة في انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر، جميلة إسماعيل، عن تحرير إحدى السيدات أول توكيل رسمي لترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت إسماعيل إلى التوكيل خلال منشور عبر صفحتها الشخصية في موقع "فيسبوك"، والذي يأتي ضمن خطواتها لجمع التوكيلات لترشيحها رسميا في انتخابات الرئاسة، وخوض السابق الانتخابي.

وحرّرت رشا علي عبد الرحمن عبد الرحمن، أول توكيل رسمي لترشيح جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمكتب توثيق شبرا الخيمة ثان.

وكان حزب الدستور قد قدم التزكية لجميلة إسماعيل رئيسة الحزب من أجل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وأكد في بيان له أنه يبدي استعداده للوصول إلى جبهة موحّدة تخوض الانتخابات الرئاسية وتضم أطيافا وقوى سياسية ووطنية من المعارضة وتحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية.

وقال في البيان إن هذه الجبهة الموحّدة تقوم على اتفاق مشترك حول البرنامج الرئاسي والحملة الانتخابية وتنظيمها وبالتبعية تصورات ما بعد المعركة الانتخابية.

كما أكد حزب الدستور حرصه على التوافق الوطني وذلك إعلاء لمصلحة الوطن وتقوية للمسار السياسي للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المُظلم.

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كما لفت حزب الدستور إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى العمل السياسي تحت مظلة موحّدة تمثل رغبة الشعب في التغيير "وذلك لن يتم بالانضمام إلى هذا المرشح أو ذاك لأن حركة المعارضة ليست جمهورا لحزب ولا لشخصية، لكنها تحالف سياسي"، بحسب بيان الحزب.

وقبل حوالي أسبوع، أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إنه "وفقا للدستور، فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمنت النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل".

المصدر: القاهرة 24 + RT