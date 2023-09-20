مصر.. رئيسة حزب تعلن استعدادها للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلنت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، عبر خطاب موجه إلى الهيئة العليا والجمعية العمومية، استعدادها للترشح إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.

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وفي خطاب وجهته للهيئة العليا والجمعية العمومية لحزب الدستور بشأن الترشح للرئاسة، أوضحت جميلة إسماعيل قائلة:" لم يكن القرار سهلاً في ظل غموض المشهد السياسي، والإصرار على تجاهل مطالبات القوى السياسية".

وتوجهت "إسماعيل" إلى أعضاء الجمعية العمومية للحزب بالقول: "أعلن لكم زملائي استعدادي للترشح لمقعد رئاسة الجمهورية.. وبكم ومعكم على طريق بدأناه هنا وحكم النصف الآخر في المجتمع في حزب الدستور عندما شرفتوني باختياري رئيسة للحزب ومن قبلي د. هالة شكر الله بهذا الاختيار للنساء في موقع القيادة علامة وضوء لهذا الطريق الجديد".



يشار إلى أن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، كان قد أكد خلال مؤتمر يوم الأربعاء أن "الهيئة ستعلن يوم الاثنين المقبل 25 سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات"، لافتا إلى أن "الجدول الزمني للعملية الانتخابية سيتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات".

المصدر: "الشروق"