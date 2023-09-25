"روس كوسموس" تنشر صورا للكارثة الليبية

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صورا التقطت من على متن محطة الفضاء الدولية تظهر عواقب الفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة الليبية.

Roscosmos

Roscosmos

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جاء ذلك فيما نشره رائد الفضاء قسطنطين بوريسوف بالقناة الرسمية لـ "روس كوسموس" على تطبيق "تليغرام". وكان إعصار دانييل قد ضرب ساحل شرق ليبيا وغمرت الأمطار الغزيرة مدينة درنة، وسقط أكثر من ثلاثة أرباع الأمطار السنوية، في الوقت الذي تندر فيه الفيضانات في هذه المنطقة القاحلة للغاية.

ووفقا للخبراء فإن هذه الأمطار الغزيرة تحدث مرة واحدة كل 100 عام.

المصدر: RT