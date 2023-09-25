"بعد فيديو جفاف النيل وتحذير مصر".. تعليق وصور تكشف عن القادم

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات لـRT، عن تفاصيل هامة حول جفاف نهر النيل في السودان بعد انتشار مقاطع فيديو ثوثق الأمر.

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وقال شراقي إنه استمرارا للتأثير الكارثي للتخزين الرابع: "استغرق التخزين الرابع في سد النهضة معظم موسم الأمطار هذا العام، وانتهى قبل نهاية الموسم بعدة أسابيع في 9 سبتمبر 2023 بتخزين حوالي 24 مليار م3 أي 50% من الإيراد السنوي للنيل الأزرق والذي يساهم بحوالي 60% من الإيراد الكلي لنهر النيل".

وتابع شراقي: "حجم التخزين الرابع كارثي أن يتم فى عام واحد، حيث تعادل نحو 130% من حصة السودان، 45% من حصة مصر، ورغم مرور المياه الآن أعلى الممر الأوسط بمعدل 300 مليون م3/يوم إلا أن هذا القدر غير كاف لتعويض ملايين المزارعين في السودان الذين ضاع على معظمهم الموسم الزراعي لهذا العام حيث عم الجفاف الجروف والمناطق المحيطة بالنيل الأزرق".

وأشار الخبير المصري إلى أن التخزين الرابع تزامن مع انخفاض هطول الأمطار هذا العام على معظم أنحاء السودان، وانتشرت صور وفيديوهات لمعاناة السكان من الجفاف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما أظهرت أيضا الصور الفضائية انخفاض المياه في النيل الأزرق وجفاف المناطق المحيطة مقارنة بالسنوات السابقة لأول مرة.

ونوه أنه بهذا يكون فيضان النيل الأزرق انتهى إلى الأبد بسبب سد النهضة الذي سوف يحجز مياه الفيضان في السنوات القادمة أيضا، ويترتب على ذلك أن المزارعيين السودانيين عليهم أن يغيروا نظام الزراعة الفيضية إلى الزراعة المروية بإنشاء قنوات ري ومحطات رفع للمياه واستخدام أسمدة لتعويض فقدان الطمي في بحيرة سد النهضة، وهذا يزيد من التكاليف الزراعية والعبء على المزارعين.

وأكد أنه بالنسبة لمصر هناك فقدان أولي قدره 24 مليار م3 من الإيراد السنوي، على أن يعود إليها جزء من هذه المياه بعد تشغيل التوربينات ويقدر بنحو 12 مليار م3.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، قد تداولوا فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر "القادم أسوأ".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم