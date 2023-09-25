 
مباشر

"القادم أسوأ".. فيديو كارثي من السودان يحذر مصر من تطورات خطيرة في نهر النيل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3qw

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر "القادم أسوأ".

إقرأ المزيد
عمرو أديب: آن الأوان للتفكير في
عمرو أديب: آن الأوان للتفكير في "الخطة ب" أو خطة بديلة فيما يخص ملف "سد النهضة" (فيديو)

وتصدر "سد النهضة" تريند تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

ويظهر في الفيديو مواطن من السودان يتحدث عن النيل الأزرق، وسط جفاف واضح لنهر النيل، حيث قال المواطن السوداني إنه بسبب "سد النهضة"، حيث يظهر الطمي الأسود الموجود في النيل بعد جفافه.

ونشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية، مجموعة من المنشورات حول ضرورة أن تكشر مصر عن أنيابها لحل أزمة سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا