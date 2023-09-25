"القادم أسوأ".. فيديو كارثي من السودان يحذر مصر من تطورات خطيرة في نهر النيل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر "القادم أسوأ".

مواطن سوداني :

الأشقاء في جمهورية مصر العربية القادم أسوأ إليكم #يسقط_حكم_العسكرpic.twitter.com/xOyGeyFrjY — Ghani Naji (@AbdelghaniEln) September 23, 2023

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وتصدر "سد النهضة" تريند تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

ويظهر في الفيديو مواطن من السودان يتحدث عن النيل الأزرق، وسط جفاف واضح لنهر النيل، حيث قال المواطن السوداني إنه بسبب "سد النهضة"، حيث يظهر الطمي الأسود الموجود في النيل بعد جفافه.

"إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون الي السبتية لشراء موتور كالبيدا الأصلي لشفط المياه من #سد_النهضة..."

عبارة منقوشة علي مؤخرة أحمد العوضي ! pic.twitter.com/JVFn6eJliB — Mayada Al-Masry (@hasrimaydia) September 24, 2023

ونشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية، مجموعة من المنشورات حول ضرورة أن تكشر مصر عن أنيابها لحل أزمة سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.

المصدر: RT