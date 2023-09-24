إعلامي مصر شهير يطالب بلاده بوضع "الخطة ب" أو خطة بديلة فيما يخص ملف "سد النهضة" (فيديو)

طالب الإعلامي المصري عمرو أديب، المسؤولين المصريين بالتفكير في خطة بديلة أو "خطة ب" بشأن ملف "سد النهضة".

وقال عمرو أديب "الناس دي فيهم لوع ومط وتسويف.. هم خلاص ملو السد ونحن لن ولن نصل معهم لاتفاق".

وأضاف في برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "هيقفلك في حاجات فنية ولكن من الواضح إنه لا شيء يحدث ويستخدموا التطرف في التفاوض.. أنا برجع لورا مش بتقدم لقدام".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ"سد النهضة" دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وردا على ذلك، قال جدد كبير المفاوضين الإثيوبيين سيشلي بيكيلي، التزام بلاده بحسن النية في مفاوضة مصر والسودان حول السد.

وقال بيكيلي في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مساء الأحد، "إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اختتمت مساء اليوم بعدما استمرت يومين"، مشيرا إلى تبادل الوفود الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة بهدف تقريب الخلافات بين الأطراف.

وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى أن بلاده تكرر التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية