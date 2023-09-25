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خلال التدريبات.. سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش العراقي وإصابة طاقهما

أخبار العالم العربي

خلال التدريبات.. سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش العراقي وإصابة طاقهما
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة نوع هليكوبتر أثناء تدريبات عسكرية في قاعدة الكوت الجوية.

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وذكرت في بيان صحفي: "أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها أبطال طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع (بيل جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية، سقطت إحداهن نتيجة خلل فني".

وأضافت أن "طاقم الطائرة تعرض لإصابات خفيفة، وأرسلت لجنة من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة".


المصدر: RT

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