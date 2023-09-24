الأمن الجزائري يوقف شبكة تهريب كبرى للمفرقعات النارية

أطاحت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة الجزائرية بشبكة إجرامية مؤلفة من 4 أشخاص، متخصصة بتهريب الألعاب النارية بمختلف أنواعها.

وذكرت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة الجزائرية، في بيان، أن الموقوفين متهمون في قضية تهريب مليون و506 ألفا و290 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب البيان فإن الألعاب النارية والمفرقعات تم ضبطها على مستوى مستودعين بهراوة (دائرة الرويبة) وأولاد فايت (دائرة الشراقة)، تقارب قيمتها السوقية 40 مليار سنتيم كانت موجهة للمتاجرة بمناسبة المولد النبوي.

كما مكنت العملية من ضبط واسترجاع 273290 وحدة من الشماريخ المعروفة بـ (البوق) و1233000 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

المصدر: النهار الجزائرية