مصر.. محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بالقتل

تنظر الدائرة 32 بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريكه على خلفية اتهامهما بتهديد رجل أعمال شهير، بالقتل وابتزازه لمنحهما مبالغ مالية.

وحملت القضية الرقم 7867 لسنة 2023 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت برقم 529 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة تهما أنهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير بواسطة مجهول شفهيا بالقتل، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية.

كما هددا المجني عليه رجل الأعمال الشهير كتابة بالقتل بإرسال المتهم الأول رسائل تهديد عبر تطبيق واتس آب، إلى رئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال، وكان تهديدهما مصحوبا بأمر حمله على إعطائهما مبالغ مالية.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة، تهمة استخدام حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية تطبيق واتس آب بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه رئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق واتس آب دون موافقته.

وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما رجل الأعمال، ورئيس قطاع المتابعة والتنسيق بمجموعة رجل الأعمال، بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المصدر: بوابة فيتو