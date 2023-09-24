مراسلتنا: اشتباكات عنيفة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم (فيديو)

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم.

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ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا كبيرا من الآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية تدخل المخيم، حيث شرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة من القوات الإسرائيلية أسطح منازل المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن انفجارات متتالية تسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف القوات الإسرائيلية من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة، مشيرة إلى أن مسحلين فلسطينيين تمكنوا من إعطاب آلية إسرائيلية باستخدام عبوة ناسفة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن الشاب أسيد فرحان أبو علي جبعاوي (21 عاما)، قتل فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس، حيث أصيب بالرصاص في رأسه، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.

من جهة أخرى، انقطع التيار الكهربائي عن كامل المخيم خلال الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

المصدر: RT+ سبوتنيك+ معا