مصر.. تحرك برلماني ومساءلة الحكومة بعد مهرجان "غير قانوني" في مكان "غير لائق"

أعلن البرلمان المصري عن تحرك عاجل وفوري ردا على إقامة المهرجان الشهري للفيب "السجائر الالكترونية" بحديقة عامة وهو ما اعتبره نواب غير مقبول وغير لائق وعبثا واستهتارا.

وجهت النائبة في البرلمان المصري سميرة الجزار سؤالها لكل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

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وتمحور سؤال النائبة الجزار حول المهرجان الشهري للفيب " السجائر الالكترونية"، مبينة أن إقامة هذا المهرجان "غير قانوني".

وأضافت في سؤالها: "أمر غير مقبول وغير لائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والاستهتار إقامة هذا المهرجان في حديقة الطفل وهي من ضمن الحدائق التي خصصتها محكمة الأسرة لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين".

وأكدت النائبة أن الزيوت المستخدمة في الفيب يتم إنتاجها في أماكن مجهولة المصدر وبالتالي لا توجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية التي انتشرت كبديل أرخص للسجائر.

وأسهبت الجزار في حديثها قائلة: "طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ فإن الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعة في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان تسويق السجائر الإلكترونية؟ ومن الذي أصدر هذا التصريح المخالف للقانون؟".

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وقالت: أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟؟ وأين رقابة وزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟، وأين دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل ما يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟.

وذكّرت أيضا في مجمل أسئلتها الاستنكارية: "أين دور جهاز حماية المستهلك في تحليل مكونات السجائر الإلكترونية وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين والمطالبة بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الألكترونية ومايماثلها؟ وأين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وكيف يمكن السماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل؟".

هذا وأكدت الجزار أن ما يحدث "سقطة كبيرة من الحكومة المصرية" مطالبة بإيقاف مثل هذه المهرجانات وفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المخالفة.

المصدر: RT