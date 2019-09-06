علماء يحذرون من أثر السجائر الإلكترونية على خصوبة النساء

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "نورث كارولينا"، أن النساء اللاتي يدخنّ السجائر الإلكترونية قد يجدن صعوبة في الحمل.

ووجد الباحثون أيضا أن استخدام السجائر الإلكترونية من قبل الحوامل طوال فترة حملهن، يمكن أن يؤثر على عملية الأيض لدى أطفالهن.

وفي الدراسة، عرّض فريق البحث الفئران الإناث لأبخرة السجائر الإلكترونية، قبل وبعد الحمل على حد سواء.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تعرضت لبخار السيجارة الإلكترونية قبل الحمل، عانت من ضعف الخصوبة، في حين تعرض نسل القوارض المعرضة للدخان أثناء الحمل، من مشكلات صحية.

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وقالت الدكتورة كاثلين كارون، التي أشرفت على الدراسة: "وجدنا أن استخدام السجائر الإلكترونية قبل الحمل، أدى إلى تأخير كبير في الحمل مع الحد من الخصوبة لدى الفئران. واكتشفنا أيضا أن استخدام السيجارة الإلكترونية طوال فترة الحمل غيّر الأيض لدى النساء على المدى الطويل".

وما يزال سبب هذا الارتباط غير واضح، كما لا يمكن اتخاذ قرار في الوقت الحالي حول إمكانية تطبيق نتائج الدراسة على البشر.

ورغم ذلك، يأمل الباحثون في أن النتائج ستسلط الضوء على المخاطر الصحية المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية.

المصدر: ميرور