كاتب مصري يكشف كيف ثأر الجيش المصري من الإسرائيليين بعد اغتيالهم عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف

قدّم الكاتب المصري محمد السيد عيد شهادته الخاصة حول انتقام الجيش المصري بعد اغتيال عبدالمنعم رياض، مبينا عبور كتيبة كاملة إلى موقع الاغتيال وتدميره كاملا ولم ينج أي إسرائيلي منهم.

وكشف الكاتب والسيناريست عيد في هذا الإطار تفاصيل شهادته الخاصة حول حرب الاستنزاف أثناء تجنيده في الجيش. والرد المباشر على اغتيال عبدالمنعم رياض، حيث تم تكليف قوات الصاعقة بالثأر له.

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قال الكاتب محمد السيد عيد في حوار مع برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "اختلف الكثيرون حول حرب الاستنزاف حيث قال المشير الجمسي، إن التدريب العملي الذي قام به الجيش المصري حتى يتمكن من العبور، وحتى تعلم إسرائيل أنها ستدفع ثمنا غاليا على جلوسها في سيناء هذه المدة".

وأضاف: "الفريق فوزي قال إن إسرائيل كانت متُعنتة وتصر على التفاوض المباشر مع المصريين، ولكنها بعد تكبدها للخسائر في حرب الاستنزاف، قبلت بوقف إطلاق النار، لأنها وجدت أن الجندي المصري لن يتراجع أو يستسلم".

وتابع في شهادته: "كتبت كتاب اسمه (ثمن الحرية) عن محاولات احتلال مصر المختلفة في العصر الحديث بداية من الحملة الفرنسية وآخرها الاسرائيليين، ففي حرب الاستنزاف مثلا عبر الجيش بكتيبة كاملة من 3 سرايا بالإضافة لقوات الدعم، وكان هذا أمر غير هيّن أن تعبر بحوالي 1000 جندي، أثناء حرب الاستنزاف وكان في يوم الـ40 على وفاة عبدالمنعم رياض".

وتابع: "عبرت كتيبة كاملة وذهبت لموقع اغتيال عبدالمنعم رياض، وتم تدميره بالكامل ولم ينج من الاسرائيليين أحد، وكان عمل عظيم بعبور كتيبة كاملة وتنفيذ مهمتها ورجوعها بدون خسائر، لدرجة أن إسرائيل لم تستطع الإعلان عن خسائرها من هذه العملية".

المصدر: مصر تايمز