9 قادة عسكريين حصلوا على رتبة مشير في الجيش المصري بينهم السيسي وطنطاوي

توفي اليوم الثلاثاء المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق عن عمر ناهز 86 عاما، وبعد وفاته رصدت وسائل الإعلام المصرية عدد القادة العسكريين المصريين الذين حصلوا على رتبة مشير.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن طنطاوي كان واحدا من القادة العسكريين المصريين الذين حصلوا على رتبة المشير، وهي أعلى رتبة في الجيش، وحسب بعض المعاجم العربية فإن الكلمة مشتقة من الفعل أشار، وهو من يسترشد ويقتدى به، وتستخدم رتبة مشير في كل من مصر والسودان والأردن واليمن وعمان والبحرين.

وحصل على رتبة المشير في الجيش المصري 9 قادة عسكريين، من بينهم المشير طنطاوي، وأحدثهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم كالآتي



- المشير عبد الحكيم عامر نائب الرئيس جمال عبد الناصر، منح رتبة مشير في 23 فبراير 1958م بعد قيام الوحدة مع سوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.

- المشير أحمد إسماعيل على القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية في حرب أكتوبر.

- المشير أحمد بدوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية 1978 -1981(حصل عليها شرفيا بعد وفاته).

- المشير محمد على فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في أثناء حرب أكتوبر (حصل عليها شرفيا بعد نهاية خدمته).

- المشير فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في أثناء حرب أكتوبر (حصل عليها شرفيا بعد نهاية خدمته).

- المشير محمد عبد الغني الجمسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة 1974 -1978.

- المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في أواخر عهد الرئيس محمد أنور السادات.

- المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا.

- المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من 12 أغسطس 2012 – 26 مارس 2014 وحصل عليها في يناير 2014.

المصدر: الشروق