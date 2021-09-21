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جنازة عسكرية بقيادة السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

أخبار العالم العربي

جنازة عسكرية بقيادة السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)
Globallookpress
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تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

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وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما
وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما

وتوفى صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقد تعرض طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر.

وتولى طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

المصدر: اليوم السابع

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