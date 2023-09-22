 
مباشر

اندلاع حريق في أكبر مصافي الكويت (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع حريق في أكبر مصافي الكويت (فيديو)
RT
اندلاع حريق ضخم في أكبر مصافي الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3e9

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان مقتضب يوم الجمعة نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

من جهتها قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي، أكد أن فرق الإطفاء التابعة للشركة سيطرت على الحريق الذي اندلع مساء اليوم في تمام الساعة عند 8.37 مساء في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأفاد العتيبي بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وأن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

ووثق مقطع فيديو الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصفاة للبترول في الكويت.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا