اندلاع حريق في أكبر مصافي الكويت (فيديو)

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان مقتضب يوم الجمعة نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وقع قبل قليل حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) September 22, 2023

من جهتها قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي، أكد أن فرق الإطفاء التابعة للشركة سيطرت على الحريق الذي اندلع مساء اليوم في تمام الساعة عند 8.37 مساء في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأفاد العتيبي بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وأن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

ووثق مقطع فيديو الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصفاة للبترول في الكويت.

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية