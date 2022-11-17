الكويت.. إخماد حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي

تمكن الدفاع المدني في الكويت مساء الخميس من إخماد حريق محدود بإحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي، التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أن عمليات التصدير في المصفاة لم تتأثر واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

بيان رسمي pic.twitter.com/v1KfiQrZ86 — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) November 17, 2022

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت أن حريقا محدودا اندلع بإحدى مضخات وحدة الغاز في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

نستودع الله الزملاء المناوبين في مصفاة ميناء الأحمدي الذي لا تضيع ودائعه ونتمنى لهم السلامه من كل شر ومكروه #القطاع_النفطيpic.twitter.com/6WoRF1oCrf — بــۄۥ ڜــاڀــ؏ (@Nasserq8ee) November 17, 2022

صور : حريق احدى وحدات التكرير في مصفاة ميناء الاحمدي#الكويتpic.twitter.com/puWtaY7O7c — الحرير News (@ALHRERNEWS) November 17, 2022

المصدر: وكالات