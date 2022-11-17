 
مباشر

الكويت.. إخماد حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي

أخبار العالم العربي

الكويت.. إخماد حريق محدود بمصفاة ميناء الأحمدي
Globallookpress
الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u739

تمكن الدفاع المدني في الكويت مساء الخميس من إخماد حريق محدود بإحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي، التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أن عمليات التصدير في المصفاة لم تتأثر واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت أن حريقا محدودا اندلع بإحدى مضخات وحدة الغاز في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا