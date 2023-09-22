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محمد بن زايد يعلق على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة "فوكس نيوز"

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محمد بن زايد يعلق على اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي مع قناة
AFP
رئيس الإمارات محمد بن زايد
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وصف رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اللقاء التلفزيوني الذي أجراه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأنه عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها وعن نظرة متزنة لمختلف القضايا.

كتب رئيس الإمارات محمد بن زايد عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) معلقا على اللقاء الذي أجراه محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز": "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".

وأضاف ابن زايد: "أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي وفي المقابلة التي أجراها قبل يومين مع قناة "فوكس نيوز" رسم مستقبلا مشرقا للاقتصاد السعودي، وقال إن المملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم، وأنها إذا سارت في المسار الصحيح ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات.

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وفي سياق آخر، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل كل ما في وسعها من أجل تفعيل الجهود لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال إن "ما يحدث أمر سيء ونحن لا نريد رؤيته"، مضيفا أن "الروس عندهم مبرراتهم لماذا قاموا بذلك، أي توسيع الناتو وإلى آخره...".

المصدر: RT

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