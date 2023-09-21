الأمير محمد بن سلمان: السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم

رسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلا مشرقا للاقتصاد السعودي، وقال إن المملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم، وإذا سارت في المسار الصحيح ستكون ضمن أكبر 7 اقتصادات.

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وقال الأمير السعودي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور حتى النصف الأول من 2024، وبعد ذلك فإن الأمر الأساسي الذي نركز عليه هو الانتقال إلى مرحلة الاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028.

وأشار إلى أن رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفاتها بسرعة، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر.

وأضاف ولي العهد السعودي: "نحاول أن تكون السعودية في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي، وقد حققت المملكة أسرع نمو في الناتج المحلي ضمن مجموعة العشرين العام الماضي".

وبحسب بيانات موقع "worldometers"، احتلت السعودية في العام الماضي 2022 المرتبة الـ17 في تصنيف دول العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ حجم اقتصاد المملكة 1.108 تريليون دولار.

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المصدر: RT + فوكس نيوز