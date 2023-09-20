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ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟.. توقعات "متشائمة"

مال وأعمال

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟.. توقعات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفا العام المقبل، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري.

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كذلك يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد وباء كورونا، على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام 2023، ثم يتباطأ إلى 2.7% في 2024.

وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 باستثناء عام 2020 عندما ضرب كوفيد-19 العالم.

وخلافا لتوقعات الاقتصاد العالمي، حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.

وتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.

وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.

المصدر: RT

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