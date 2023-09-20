ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟.. توقعات "متشائمة"

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفا العام المقبل، في ظل ضغط ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط التجاري.

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كذلك يضغط التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد وباء كورونا، على الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام 2023، ثم يتباطأ إلى 2.7% في 2024.

وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 باستثناء عام 2020 عندما ضرب كوفيد-19 العالم.

وخلافا لتوقعات الاقتصاد العالمي، حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.

وتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.

وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.

المصدر: RT