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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس (فيديو)

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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس (فيديو)
RT
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس
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اقتحم الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة يوم الخميس، حي رفيديا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بشظايا رصاص وآخرين بالاختناق خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس.

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وأضافت أن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت حي رفيديا غرب المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت صاروخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر.

هذا، وصرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصابا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف جبريل أن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وأفاد بأنه عقب انسحاب القوات الإسرائيلية نقلت طواقم الإسعاف مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع إلى مستشفى رفيديا.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وثقت عملية الاقتحام، كما أظهرت المقاطع عددا من الشبان الفلسطينيين يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة على مدرعات الجيش الإسرائيلي.

كما دارت اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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