الجيش المصري يصدر بيانا حول ليبيا وتحركات الحاملة "ميسترال"

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول تقديم الدعم إلى ليبيا في أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشارت القوات المسلحة المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين واصلت حاملة المروحيات المصرية ميسترال "جمال عبد الناصر" تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة.

كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم.

كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة، فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبه قرب مدينة درنه عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

المصدر: RT