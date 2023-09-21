 
مباشر

أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

أخبار العالم العربي

أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة
AP
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور بن محمد قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w34r

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة.

وقال أنور بن محمد قرقاش في تدوينة على منصة إكس "تويتر سابقا": "مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد".

وأذاعت قناة FOX News الأمريكية مقابلة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا