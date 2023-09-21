حركة "النهضة" التونسية تؤكد إيداع نائب رئيسها السجن

ذكرت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس، أنه تم إيداع رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي السجن، معتبرة أن هذا الإجراء يؤكد الطابع السياسي للإيقاف ورغبة السلطة في استهداف المعارضين.

وجددت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، بإطلاق "سراح جميع الموقوفين، والكف عن استهداف الحريات العامة والفردية".

كما عبرت عن رفضها لاعتماد السلطة ما وصفته بـ"لغة التهديد والوعيد" تجاه "الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، و إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية".

وأعلن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، يوم 5 سبتمبر 2023، توقيف رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي.

وأحيل رئيس الحركة بالنيابة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له، كشفت عن صراعات داخل الحزب وتورط قيادات في أعمال غير قانونية. حيث أثار التسجيل جدلا واسعا في مواقع التواصل.

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المصدر: "جوهرة إف إم"