الشرطة الجزائرية تفكك شبكة تنقيب عن الآثار وتسترجع قطعا نقدية أثرية

أوقفت العناصر الأمنية الجزائرية شرق البلاد، شبكة تضم 4 أفراد ينحدرون من ولاية باتنة، بعد تورطهم في جريمة الحفر والتنقيب، كما تم استرجاع قطع نقدية أثرية.

وتمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة ولاية باتنة، من الإطاحة بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة.

وأكدت الفرقة أن "العملية جاءت في إطار محاربة جرائم الحفر والتنقيب، للحفاظ على الموروث الثقافي، حيث تم حوالي الساعة الواحدة صباحا، رصد شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص يقومون بالتنقيب بمنطقة ذات تضاريس صعبة ببلدية سقانة".

وأضافت أنه تم توقيف الشاحنة من نوع "إيسيزي" التي كانت سالكة مسلكا ترابيا مؤديا إلى الطريق الوطني رقم 28 كانت مقتادة من طرف مالكها (ب ب 35 سنة). رفقة كل من (ب و 31 سنة) و(ب م 33 سنة).

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على "خمس قطع معدنية يحتمل أنها من الذهب تعود إلى حقبات قديمة، كما تم العثور على فأس صغير، ورفش وحقيبة ظهر فارغة، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات".

ومواصلة للتحقيق وتبعا للإذن بالتفتيش، من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة مدعمين بأفراد من فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة، تم تفتيش مسكن مشتبه فيه حيث تمت مصادرة جهاز كشف عن المعادن من نوع "VANQUISH S40"، وفأس، مع توقيف المشتبه فيه الرابع المسمى (ب ي 26 . سنة).

كما تم فتح تحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية