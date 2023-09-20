وزير خارجية فلسطين يشكك في قدرة السعودية على إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية -الإسرائيلية

شكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قدرة المملكة العربية السعودية على المساعدة على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل مؤكدا أن الرياض "تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لوكالة "نوفوستي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لا أعتقد... أن السعوديين سيستطيعون المساعدة على إحياء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين".

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وفي الوقت نفسه أكد المالكي أن الرّياض "تدافع عن حقوق" الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

ويوم الإثنين الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف بن فرحان للتلفزيون الرسمي: "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين "الإسرائيلية والفلسطينية" ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".

وفي 14 سبتمبر الجاري أيضا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حل القضايا الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

المصدر: نوفوستي + وكالات