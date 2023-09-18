وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الاثنين أنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين "الإسرائيلية-الفلسطينية" ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك عقب أن أفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

المصدر: "رويترز" + RT + "إيلاف"