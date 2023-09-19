تقرير: محاولات لإقناع هاليفي ورئيس الموساد لتوقيع "تحالف دفاعي" بين إسرائيل وواشنطن

كشف تقرير عبري عن محاولات لإقناع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي ورئيس الموساد دافيد برنياع، لتوقيع "تحالف دفاعي" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفاد موقع موقع "واللا" العبري، بحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على الموضوع، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر ناقش الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في محاولة لاقناعهم بدعم مبادرة التوقيع على تحالف دفاعي أمني مع الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلام العبري أنه بدون دعم رئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن، سيكون من الصعب جدا دفع عملية من هذا القبيل.

وتمت الإشارة إلى أن الجهاز الأمني، وخصوصا الجيش الإسرائيلي، عارضوا على مدار سنوات التوقيع على "تحالف دفاعي" مع الولايات المتحدة، حيث اعتبرا أن مثل هذا التحالف يمكنه أن يلحق الضرر بحرية عمل إسرائيل لتنفيذ نشاطات عسكرية مخطط لها في الشرق الأوسط.

وذكر الإعلام العبري أنه سيتم طرح القضية للنقاش خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس بايدن في نيويورك يوم غد الأربعاء.

وكان درمر قد طرح مبادرة "التحالف الدفاعي" خلال حديثه في البيت الأبيض منتصف أغسطس مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث عرض إدخال "التحالف الدفاعي" كمركب إضافي في الصفقة التي تحاول الولايات المتحدة التوصل اليها مع السعودية وإسرائيل، إلى جانب "التحالف الدفاعي" الذي تطالب به السعودية لنفسها.

وأضاف التقرير أن مستشاري الرئيس الأمريكي لم يكونوا متحمسين للفكرة وقالوا إن الانشغال بها حاليا "سيزيد" تعقيدات إضافية على الاتصالات مع السعودية ويبعد الانتباه عن محاولة دفع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وبين التقرير أن درمر مقتنع أنه لو غير قادة الجهاز الأمني رأيهم ودعموا الخطوة لأمكن تغيير موقف البيت الأبيض حيالها، موضحا أن رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان طال كالمان اجتمع خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وفاجأهم عندما لم يستبعد مبادرة "التحالف الدفاعي" التي طرحها درمر، حيث بين أن الجيش الإسرائيلي سيدرس أي مبادرة من هذا القبيل حين تعرض أمامه.

المصدر: "I24"