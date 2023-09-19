تعزيزات عسكرية لقوات الدعم السريع بالخرطوم واشتباكات بأم درمان

تستمر العمليات العسكرية بنسق تصاعدي في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، حيث دخلت المعارك شهرها السادس منذ اندلاعها في الـ15 من أبريل الماضي.

وشوهدت اليوم تعزيزات عسكرية تتبع للدعم السريع إلى جانب حركة سيارات قتالية محملة بالأسلحة والجنود في طريقها نحو منطقة شرق النيل شرقي الخرطوم.

إلى ذلك تجددت المواجهات منذ الساعات الأولى للصباح بين الطرفين عند مركز العاصمة حول محيط منطقة مقرن النيلين الذي تصاعدت منه سحب الدخان جراء الاقتتال حول هذه المناطق.

أما في محور مدينة أم درمان غربي العاصمة فإن الجيش نفذ صباح اليوم عدة هجمات من مدفعيته الثقيلة الواقعة أقصى شمالي المدينة عند قاعدة كرري العملياتية عن طريق إطلاق قذائف مدفعية قريبة وبعيدة المدى استهدف خلالها مواقع تمركزات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.

كما أفاد شهود عيان باشتباكات بين الطرفين في مناطق أم درمان القديمة.

المصدر: RT