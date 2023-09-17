اندلاع حريق كبير بـ"برج النيل" في السودان (فيديو + صورة)

نشرت وسائل إعلام سودانية محلية مقطع فيديو وصورا تظهر اندلاع حريق كبير في برج شركة النيل للبترول بالعاصمة الخرطوم، وسط القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو وصورا تظهر احتراق البرج الذي يعد أحد معالم العاصمة السودانية الخرطوم.

فيديو لحريق هائل في برج شركة النيل للبترول في الخرطوم اليوم.#السودانpic.twitter.com/xS4qYt3SA1 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 17, 2023

دمار برج النيل أحد أشهر معالم العاصمة الخرطوم 🇸🇩. pic.twitter.com/8bnW6t7XTs — أحمـد (@A_MQQ) September 17, 2023

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم الأحد، باستمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش إنه تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش بأن "القوات المسلحة تمكنت من دحر محاولة الميليشيا المتمردة الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة".

وأعلن أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريبة جدا من قيادة الجيش.

المصدر: RT