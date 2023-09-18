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الإمارات تشيد بمحادثات تجري في السعودية مع وفد الحوثي

أخبار العالم العربي

الإمارات تشيد بمحادثات تجري في السعودية مع وفد الحوثي
Gettyimages.ru
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أشادت دولة الإمارات اليوم الاثنين بالجهود المبذولة من قبل السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي على المحادثات التي تجري في العاصمة الرياض مع وفد الحوثي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام في اليمن، بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت يوم الخميس، توجيه دعوة للحوثيين لإجراء مناقشات حول حل سياسي شامل في اليمن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، قال القيادي بجماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، في منصة "إكس": "أملنا أن يتم نقاش جدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

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