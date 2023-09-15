الحوثيون يعلقون على دعوة السعودية لهم لمحادثات في الرياض حول "الحل مستدام"

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) محمد علي الحوثي على إعلان السعودية توجيه دعوة لإجراء مناقشات حول حل سياسي شامل في اليمن.

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وكتب محمد علي الحوثي على حسابه في منصة "إكس": "كما قلنا في رؤية الحل الشامل..لا يمكن أن يكون الحوار إلا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وإيقافه بيده".

وأضاف الحوثي: "تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف وصنعاء الجمهورية وبوساطة عمانية للتوصل إلى حل في المواضيع التي تتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل بصرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبية واعادة الإعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل، والتي سبق وأعلنها رئيس الوفد قبل المغادرة الى الرياض".

وأكمل: "أملنا ان يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات".

كما قلنا في رؤية الحل الشامل لايمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده

تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف وبين صنعاء الجمهورية

وبوساطة عمانية

للتوصل لحل في

المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل يصرف مرتبات… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 14, 2023

هذا وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وأوضحت الوكالة أن "الدعوة جاءت امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023".

كما أكدت على توجيه السعودية دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة "لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات ومتابعة الجهود للتوصل الى وقف لإطلاق النار دائم وشامل في اليمن، والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية".

هذا وغادر وفد من الحوثيين صنعاء، في وقت سابق، باتجاه المملكة العربية السعودية، لاستكمال المباحثات السابقة في إطار عملية إحلال السلام في اليمن.

المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية